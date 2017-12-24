В КНДР санкции ООН назвали актом войны

Последние санкции США в отношении Северной Кореи, поддержанные ООН, являются актом войны и равносильны полной экономической блокаде страны, заявили в Министерстве иностранных дел КНДР, пишут «Ведомости».
В заявлении отмечается, что новые санкции являются грубым посягательством на суверенитет КНДР и нарушают мир и стабильность на Корейском полуострове. В МИД Северной Кореи пообещали, что страна и дальше будет развивать обороноспособность страны, чтобы защититься от враждебных шагов со стороны США.
В пятницу Совбез ООН одобрил ужесточение санкций против КНДР в ответ на испытание баллистической ракеты 29 ноября. Ограничения коснулись поставок нефти и продуктов нефтепереработки.