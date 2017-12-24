В Москве инициативная группа выдвинула Навального в президенты РФ

В Москве состоялась встреча инициативной группы избирателей, которая выдвинула в качестве кандидата в президенты России оппозиционного политика Алексея Навального. Как сообщила пресс-секретарь самовыдвиженца Кира Ярмыш, на встрече присутствовали 742 человека, все они проголосовали «за».

На 24 декабря собрания инициативных групп, которые будут выдвигать Навального кандидатом в президенты страны, запланированы в 20 городах России. Встречи прошли в частности, во Владивостоке, Новосибирске и Перми.

The New Times