В Москве инициативная группа выдвинула Навального в президенты РФ

В Москве состоялась встреча инициативной группы избирателей, которая выдвинула в качестве кандидата в президенты России оппозиционного политика Алексея Навального. Как сообщила пресс-секретарь самовыдвиженца Кира Ярмыш, на встрече присутствовали 742 человека, все они проголосовали «за».
На 24 декабря собрания инициативных групп, которые будут выдвигать Навального кандидатом в президенты страны, запланированы в 20 городах России. Встречи прошли в частности, во Владивостоке, Новосибирске и Перми.
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