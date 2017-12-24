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В Петербурге полиция мешает организаторам встречи сторонников Навального

24.12.2017

В Санкт-Петербурге полиция пришла на Марсово поле с видеокамерой и потребовала от сотрудников штаба политика Алексея Навального убрать стол и стулья, подготовленные для сбора подписей для выдвижения оппозиционера в президенты, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на муниципального депутата Даниила Кена. 

На 24 декабря собрания инициативных групп, которые будут выдвигать Навального кандидатом в президенты страны, запланированы в 20 городах России. Встречи прошли в частности, во Владивостоке, Новосибирске, Перми и Москве. 

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