В Петербурге полиция мешает организаторам встречи сторонников Навального

В Санкт-Петербурге полиция пришла на Марсово поле с видеокамерой и потребовала от сотрудников штаба политика Алексея Навального убрать стол и стулья, подготовленные для сбора подписей для выдвижения оппозиционера в президенты, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на муниципального депутата Даниила Кена.

На 24 декабря собрания инициативных групп, которые будут выдвигать Навального кандидатом в президенты страны, запланированы в 20 городах России. Встречи прошли в частности, во Владивостоке, Новосибирске, Перми и Москве.

The New Times