Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Академики ответили директору ФСБ

24.12.2017

Группа академиков и членов-корреспондентов РАН написала открытое письмо в ответ на интервью директора ФСБ Александра Бортникова. В нем они выразили недоумение оправданию сталинских репрессий. 

«Нам неясна цель пространного интервью Бортникова. Что это — напутствие новому президенту? Ностальгия по старым временам или пропаганда новой доктрины? В любом случае мы решительно протестуем против ревизии представлений о бесчеловечной и антинародной сущности репрессий и призываем всех здравомыслящих людей, не желающих своим детям пережить ужасы 1930-х годов, присоединиться к нашему протесту», — пишут ученые в письме, опубликованном в «Коммерсанте».

Под письмом подписались более 30 человек.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Алексей Навальный: «У них соблазн меня снова посадить, чтобы я не подал документы»

Гонка с плавающей дистанцией

Русский софт гонят из Европы

400 автозаков, премия «Спецназ» и страх в корзинке

Свой человек в «хунте»

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.