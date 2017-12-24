Академики ответили директору ФСБ

Группа академиков и членов-корреспондентов РАН написала открытое письмо в ответ на интервью директора ФСБ Александра Бортникова. В нем они выразили недоумение оправданию сталинских репрессий.
«Нам неясна цель пространного интервью Бортникова. Что это — напутствие новому президенту? Ностальгия по старым временам или пропаганда новой доктрины? В любом случае мы решительно протестуем против ревизии представлений о бесчеловечной и антинародной сущности репрессий и призываем всех здравомыслящих людей, не желающих своим детям пережить ужасы 1930-х годов, присоединиться к нашему протесту», — пишут ученые в письме, опубликованном в «Коммерсанте».
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