Владивосток поддержал Навального

Инициативная группа избирателей во Владивостоке выдвинула оппозиционера Алексея Навального в качестве кандидата президенты России. На встречу собрались 650 человек, передает «Дождь».

The New Times

Как сообщил региональный менеджер штаба Навального Олег Снов, на собрании группы присутствовали представители региональной избирательной комиссии, которые «контролировали процесс». Снов уточнил, что инициативная группа избирателей проголосовала за выдвижение Навального единогласно.На 24 декабря собрания инициативных групп, которые будут выдвигать Навального кандидатом в президенты страны, запланированы в 20 городах России.