Из-за полиции организаторы меняют формат «Дня свободных выборов»

Полиция сорвала проведение «Дня свободных выборов» в формате праздника. Как сообщил депутат Илья Яшин, сотрудники полиции не дали организаторам установить сцену, развернуть полевую кухню. Яшин заявил, что от проведения мероприятия не отказывается, но изменится формат.

«Я как глава муниципального округа Красносельский подписал распоряжение о проведении собрания граждан. Мои действия основаны на статье 29.2 закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в России», а также статьи 8 московского закона «О гарантиях осуществления лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве». Эти законы дают мне как легально избранному руководителю муниципалитета право организовать на территории нашего района собрание граждан, без каких либо согласований с органами исполнительной власти», — сообщил он.

Акция состоится в 15:00 в Лермонтовском сквере.

«День свободных выборов» намечен на сегодня, 24 декабря. В мэрии назвали акцию «провокацией» и сказали, что не намерены разрешать мероприятие. В ответ на это Яшин указал московским властям, что это не в их компетенции, так как праздник на своей территории организуют муниципальные депутаты. После политик Дмитрий Гудков подал заявку на проведение митинга «День свободных выборов» 24 декабря на проспекте Сахарова. По словам Гудкова, он обсуждал этот план с Ильей Яшиным, и тот согласился. Мэрия согласовала митинг на проспекте Сахарова, после чего по просьбе Яшина Гудков отозвал заявку. Депутат объяснил, что проведение праздника законно, поэтому требование московских властей об отмене в обмен на согласованный митинг для него и других депутатов неприемлемо.



Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram



Читайте также:



Алексей Навальный: «У них соблазн меня снова посадить, чтобы я не подал документы»



Гонка с плавающей дистанцией



Русский софт гонят из Европы



400 автозаков, премия «Спецназ» и страх в корзинке



Свой человек в «хунте»

