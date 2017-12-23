Макрон и Меркель велели вернуть российских наблюдателей на Донбасс

Лидеры двух стран считают миссию наблюдателей важной для контроля ситуации в зоне конфликта. Россия и Украина должны выполнить все обязательства мирного соглашения, чтобы «смягчить страдания населения, которое несет основное бремя страданий в нынешней ситуации», — сказано в обращении лидеров двух стран.
Российские наблюдатели в полном составе из 75 человек вернулись из Украины 19 декабря. Позже президент РФ Владимир Путин объяснил вывод военных созданными украинской стороной условиями, которые не позволяют россиянам работать в зоне конфликта.
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