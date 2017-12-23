Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Макрон и Меркель велели вернуть российских наблюдателей на Донбасс

23.12.2017

 Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон выпустили совместное заявление, в котором потребовали от России возвращения наблюдателей в Донбасс. Заявление в субботу, 23 декабря, было опубликовано на сайте правительства Германии.

Лидеры двух стран считают миссию наблюдателей важной для контроля ситуации в зоне конфликта. Россия и Украина должны выполнить все обязательства мирного соглашения, чтобы «смягчить страдания населения, которое несет основное бремя страданий в нынешней ситуации», — сказано в обращении лидеров двух стран.

Российские наблюдатели в полном составе из 75 человек вернулись из Украины 19 декабря. Позже президент РФ Владимир Путин объяснил вывод военных созданными украинской стороной условиями, которые не позволяют россиянам работать в зоне конфликта.


Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Алексей Навальный: «У них соблазн меня снова посадить, чтобы я не подал документы»

Гонка с плавающей дистанцией

Русский софт гонят из Европы

400 автозаков, премия «Спецназ» и страх в корзинке

Свой человек в «хунте»

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.