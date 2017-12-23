Собчак опубликовала свою предвыборную программу

Программа называется «123 трудных шага». Также программа Собчак разделена на 4 раздела: «Внутренняя политика», «Внешняя политика», «Развитие экономики» и «Социальная политика». На сайте сказано, что положения программы разработаны независимыми экспертами и партией «Гражданская инициатива» и что они «прошли первое обсуждение на дискуссионных круглых столах в рамках кампании». Собчак предлагает всем гражданам России принять участие в продолжении разработки и развития ее программы.
Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Собчак позиционирует себя как кандидат «против всех». При этом телеведущая выдвигается от партии «Гражданская инициатива».
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