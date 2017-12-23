КПРФ выдвинула кандидатом в президенты Грудинина

Предвыборный съезд ЦК КПРФ поддержал кандидатуру директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина в качестве кандидата на президентских выборах, сообщает в субботу, 23 декабря, «Интерфакс».

Агентству рассказал о поддержке Груднина лидер партии Геннадий Зюганов. По его словам, во второй половине дня состоится тайное голосование за выдвижение директора «Совхоза имени Ленина», однако съезд, по сути дела, уже единогласно проголосовал за выдвижение Грудинина. Зюганов добавил, что он возглавит «превыдборный штаб народно-патриотических сил, выдвигающих Грудинина в президенты».

Накануне кандидатуру Павла Груднина предложил сам Зюганов. Лидер КПРФ отказался от президентской гонки , так как, по его мнению, из-за возраста ему будет тяжело вести кампанию.



