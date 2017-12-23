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Власти Чечни заявили о «диверсионной кибертаке» США на Instagram Кадырова

23.12.2017

Аккаунт руководителя Чечни Рамзана Кадырова в Instagram оказался недоступен из-за «диверсионной кибератаки», организованной Госдепартаментом США, заявил РБК в субботу, 23 декабря министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Умаров назвал атаку «совершена подлой». «Каждое слово, каждый взгляд Рамзана Кадырова вселяет страх в алчные сердца заокеанских трусов, способных лишь на закулисную геополитическую возню и стравливание народов», — сказал Умаров. Министр уверен, что «все логично ложится в канву событий», с учетом включения Кадырова в «список Магнитского».

Аккаунты Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook недоступны с утра 23 декабря.

Глава Чечни был включен в «список Магнитского» 20 декабря. В пояснении Госдепа, в частности, сказано, что «один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу».


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