Зюганов объяснил возрастом свой отказ участвовать в выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отказался от президентской гонки, так как, по его мнению, из-за возраста ему будет тяжело вести кампанию, сообщает в субботу, 23 декабря РБК со ссылкой на источники в партии.

Зюганов сделал заявление на заседании президиума ЦК КПРФ. По словам источника, этот аргумент показался всем убедительным, и в партии смирились с тем, что им нужен другой кандидат.

22 декабря Геннадий Зюганов предложил выдвинуть директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина в качестве кандидата в президенты от партии. Предложение было сделано в ходе заседания центрального комитета КПРФ.