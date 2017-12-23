Зюганов объяснил возрастом свой отказ участвовать в выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отказался от президентской гонки, так как, по его мнению, из-за возраста ему будет тяжело вести кампанию, сообщает в субботу, 23 декабря РБК со ссылкой на источники в партии.
Зюганов сделал заявление на заседании президиума ЦК КПРФ. По словам источника, этот аргумент показался всем убедительным, и в партии смирились с тем, что им нужен другой кандидат.
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