Украина получит от США оборонительное вооружение

Агентство ссылается на Госдепартамент. Вооружение на сумму $47 млн включает 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок, также США может поставить противотанковые ракетные комплексы Javelin, сообщили в Госдепартаменте телеканалу ABC.
В оборонном бюджете США на 2018 год $4,6 млрд выделено на противодействие «российской агрессии» в Европе. Из них на военную помощь Украине выделено $350 млн.
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