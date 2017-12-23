Украина получит от США оборонительное вооружение

Алексей Навальный: «У них соблазн меня снова посадить, чтобы я не подал документы»

В Москве и 20 регионах соберутся группы по выдвижению Навального в президенты. О том, как власти пытаются помешать ему донеси документы до ЦИК, — политик рассказал The New Times