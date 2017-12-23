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Украина получит от США оборонительное вооружение

23.12.2017

Соединенные Штаты предоставят Украине оборонительное вооружение для помощи с «поддерживаемыми Россией сепаратистами», сообщает в субботу, 23 декабря, Reuters.

Агентство ссылается на Госдепартамент. Вооружение на сумму $47 млн включает 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок, также США может поставить противотанковые ракетные комплексы Javelin, сообщили в Госдепартаменте телеканалу ABC.

В оборонном бюджете США на 2018 год $4,6 млрд выделено на противодействие «российской агрессии» в Европе. Из них на военную помощь Украине выделено $350 млн.


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