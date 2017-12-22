«Система» и «Роснефть» заключили мировое соглашение

Мировое соглашение подписано всеми участниками судебного спора. Ответчики возмещают убытки при содействии Российского фонда прямых инвестиций и Сбербанка. Окончательные расчеты должны быть завершены не позднее 30 марта 2018 года, после чего стороны обязуются отказаться от взаимных претензий.
Судебная тяжба между нефтяными компаниями началась в мае, спустя полгода после того, как «Роснефть» купила у государства «Башнефть», которую до конца 2014 года контролировала АФК. «Роснефть» подала иск о взыскании с АФК 170,6 млрд рублей убытков, которые, по мнению истца, возникли из-за реорганизации «Системой» активов «Башнефти» в 2014 году. Арбитражный суд Башкирии 23 августа удовлетворил иск «Роснефти» частично, постановив взыскать с «Системы» 136,3 млрд рублей. 18 декабря Апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции по иску компаний «Роснефть» и «Башнефть» к АФК «Система» на 170,6 млрд руб.