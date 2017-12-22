Аналитики предсказывают отставку Васильевой, Мединскому и Рогозину

Авторы ранжировали людей из кабмина по группам: «политические тяжеловесы», «кандидаты в аллергены», «команда премьера», «символы кадрового омоложения», «ветераны», «технократы», «инкогнито».
В «аллергенах», то есть в списке тех, у кого наименьшие шансы остаться в своем кресле после выборов президента в 2018 году, министр культуры Владимир Мединский, глава Минобрнауки Ольга Васильева, а также вице-премьеры Виталий Мутко и Дмитрий Рогозин. Составители доклада уверены — все вышеперечисленные стали «аллергенами» в глазах общественного мнения. Эксперты отмечают, что подобных, раздражающих общество, министров меняют часто, при чем с отставкой не торопятся, чтобы это раздражение накопилось.
Что касается остальных групп, то из «тяжеловесов» больше всего шансов на отставку у министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы МВД Владимира Колокольцева. Против первого говорит возраст и долгое время работы на своей должности. Против второго — то, что в последнее время происходит постепенная уступка влияния МВД руководству Российской гвардии. Также в группу «тяжеловесов» входят зампреды правительства Дмитрий Козак и Юрий Трутнев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр обороны Сергей Шойгу.
В «команду премьера» входят те, кто прочно ассоциируется с Дмитрием Медведевым: министр Открытого правительства Михаил Абызов, зампред правительства Аркадий Дворкович и министр юстиции Александр Коновалов. Авторы доклада отмечают, что несмотря на общность в части идентификации с персоной Медведева, у каждого из членов этой категории разные модели поведения.
Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров и министр экономического развития Максим Орешкин видятся совставителям доклада, как символы кадрового омоложения, а Игорь Шувалов, Александр Ткачев и Михаил Мень — заслуженными ветеранами.
К технократам, то есть к членам кабинета, «подчеркнуто сосредоточенным на исполнении текущих обязанностей», авторы отнесли зампреда правительства Ольгу Голодец, министра энергетики Алексанра Новака, министра финансов Антона Силуанова, министра транспорта Максима Соколова, министра природных ресурсов Сергея Донского, министра по делам ГО и ЧС Владимира Пучкова, а также министра здравоохранения Веронику Скворцову и министра труда Максима Топилина. Последних двух авторы доклада назвали близкими к группе «инкогнито», которые стремятся без необходимости не напоминать о себе. В эту категорию вошли министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, министр спорта Павел Колобков, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, зампреды правительства РФ Сергей Приходько и Александр Хлопонин.