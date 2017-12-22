Яшин предложил мэрии Москвы провести «День свободных выборов» на Сахарова

Письмо также было направлено председателю комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы Алексею Венедиктову, который в ответном письме написал, что не доверяет этому предложению, так как столкнулся с «прямым обманом» со стороны Яшина. Последний в своем Twitter заявил, что в его позиции нет ничего нового, так как еще на встрече в Общественной палате он говорил, что депутаты готовы рассмотреть перенос праздника на проспект Сахарова, но это «должен быть именно праздник муниципалитета, а не согласованный мэрией митинг».
Праздник «День свободных выборов» планируется провести 24 декабря. На празднике должен выступить Алексей Навальный. В мэрии назвали акцию «провокацией» и сказали, что не намерены разрешать мероприятие. В ответ на это Яшин указал московским властям, что это не в их компетенции, так как праздник на своей территории организуют муниципальные депутаты. После политик Дмитрий Гудков подал заявку на проведение митинга «День свободных выборов» 24 декабря на проспекте Сахарова. По словам Гудкова, он обсуждал этот план с Ильей Яшиным, и тот согласился. Мэрия согласовала митинг на проспекте Сахарова, после чего по просьбе Яшина Гудков отозвал заявку. Депутат объяснил, что проведение праздника законно, поэтому требование московских властей об отмене в обмен на согласованный митинг для него и других депутатов неприемлемо.
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