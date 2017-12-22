Зарегистрирован первый кандидат в президенты России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты, сообщает в пятницу, 22 декабря, «Дождь».
Документы в ЦИК политик подал накануне. Сегодня ему в Избирательной комиссии дали разрешение на открытие специального счета и официально разрешили приступить к формированию избирательного фонда кампании.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Не преследовать, а расследовать
Депутаты решили заклеймить блогеров
О чем соврал Бортников
Вожди и майонез
Машина террора: 100 лет без поломок