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Зарегистрирован первый кандидат в президенты России

22.12.2017

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты, сообщает в пятницу, 22 декабря, «Дождь».

Документы в ЦИК политик подал накануне. Сегодня ему в Избирательной комиссии дали разрешение на открытие специального счета и официально разрешили приступить к формированию избирательного фонда кампании.

Жириновский выдвигается в президенты в шестой раз. О том, что он намерен баллотироваться в 2018 году, лидер ЛДПР объявил в конце ноября.


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